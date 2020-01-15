Sosyal medyada yer alan videosunda sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Hasan Maden, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna da Hasan'ın herkesi etkileyen o sözlerine kayıtsız kalmayarak ona bugünkü köşesinde yer verdi.





Tuna, "Hasan'ın ipine sarılın" adlı köşe yazısında;



"Hepimiz izledik onu. Sokaklarda yatıyor, kâğıt mendil satarak çorbasını içiyor, haftada bir kez de olsa otelde kalıp temizliğini yapıyor. Diğer günler, kepenkler kapatıldığında bir metronun dibinde havalandırmanın sıcak üflediği bir yere karton serip yatıyor.

Fakat kaşları çatık değil, yüzü çatırdamıyor, geniş bir gülümseme yayılıyor yüzüne.

Umut dolu bir gülümseme.

Hep şükrediyor.

Gönlü öyle zengin ki dünyayı doyuracak kadar.

"Allah insanları sınar" diyor, "Allah şu an beni sınıyor ve Allah bana taşıyamayacağım yükü vermiyor..."

Senden bir şey istemiyor. Sınanmakta olduğunun bilincinde sadece Allah'tan bekliyor.

Nasibin varsa anlarsın, asıl sınananın sen olduğunu.

Asıl dışarda olan, asıl yardıma muhtaç olan..."



ifadelerine yer verdi.



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