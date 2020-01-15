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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 10:02

, sözleriyle yüreklere dokunan 'i konuşuyor: "Gönlü dünyayı doyuracak kadar zengin"

Umut dolu sözleri ile vatandaşların yüreğine dokunan 29 yaşındaki da paylaşılan videosu ile gündeme oturdu. Hasan'ın herkesi etkileyen sözlerini köşesine taşıyan yazarı , "Gönlü öyle zengin ki dünyayı doyuracak kadar. Senden bir şey istemiyor. Sınanmakta olduğunun bilincinde sadece Allah'tan bekliyor." dedi.

Hasan'ın gönlü dünyayı doyuracak kadar zengin

da yer alan videosunda sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen , 'nin gündemine oturdu. yazarı da Hasan'ın herkesi etkileyen o sözlerine kayıtsız kalmayarak ona bugünkü köşesinde yer verdi.


Tuna, "Hasan'ın ipine sarılın" adlı köşe yazısında;

"Hepimiz izledik onu. Sokaklarda yatıyor, kâğıt mendil satarak çorbasını içiyor, haftada bir kez de olsa otelde kalıp temizliğini yapıyor. Diğer günler, kepenkler kapatıldığında bir metronun dibinde havalandırmanın sıcak üflediği bir yere karton serip yatıyor.
Fakat kaşları çatık değil, yüzü çatırdamıyor, geniş bir gülümseme yayılıyor yüzüne.
Umut dolu bir gülümseme.
Hep şükrediyor.
Gönlü öyle zengin ki dünyayı doyuracak kadar.
"Allah insanları sınar" diyor, "Allah şu an beni sınıyor ve Allah bana taşıyamayacağım yükü vermiyor..."
Senden bir şey istemiyor. Sınanmakta olduğunun bilincinde sadece Allah'tan bekliyor.
Nasibin varsa anlarsın, asıl sınananın sen olduğunu.
Asıl dışarda olan, asıl yardıma muhtaç olan..."

ifadelerine yer verdi.

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