CHP'nin yaklaşan Ankara il kongresinde başkanlık için tek adayın çıkmasını isteyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu süreci yönetmesi için görevlendirdiği Yenimahale Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Kolyoz Balıkçısı'nda ikinci toplantıyı yaptı. Geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan mevcut il başkanı Rıfkı Güvener ile aday Umut Akdoğan'ı bir araya getiren ve her iki isimden de tek adaylık konusunda olumsuz cevap alan Yaşar'ın düzenlediği ikinci toplantıya CHP Ankara milletvekillerinin tamamı katıldı. Toplantıda ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da yer aldı.

BALIKÇI YANLIŞ OLDU

Akşam'ın haberine göre, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener şunları söyledi: "Bunlar aday belirleme toplantısı değildir. Toplantılarda herhangi bir adayın ismi geçmedi. Toplantı genel başkanımız Kemal Bey'in talimatıyla yapıldı. Bu görev Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a verildi. Yenimahalle Belediyesi'nde toplanılsaydı 'milletvekillerini ayağına çağırdı' diyeceklerdi. Fethi Bey balıkçıda toplanılmasına karar vermiş. Ancak balıkçı değil de il binasında toplanılsaydı keşke. Ya da özel odası olan bir yerde toplanılsaydı. Parti içi siyasetin tartışılacağı adres balıkçı değil parti binasıdır. Sonuçta o toplantıya katılan kişiler örgütün seçtiği isimler. CHP'de seçilen herkes örgüt tarafından seçiliyor. Kemal Bey'le geçen hafta yaptığımız toplantıda aday olduğumu söyledim. O da kararıma saygı duyduğunu, başka adayların da olduğunu söyledi. Bu tartışmalar olmasaydı aday olduğumu bir toplantıyla açıklayacaktım."

MİLETVEKİLLERİ DE 'TEK ADAY' DEDİ

4 saat süren toplantıda Ankara milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da tek ay gösterilmesi fikrini destekledi. Gerekçe olarak da partinin genel merkezinin ve kendi ikametgâhının olduğu şehirde il başkanıyla yakın bir çalışma içinde olması gösterildi. Toplantıda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in adayın örgüt tarafından belirlenmesi önerisini getirdiği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise, "Birlik içinde çalışacağımız bir isim olursa sorun olacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi. Toplantının her ay yapılması kararı alındığı da gelen bilgiler arasında.