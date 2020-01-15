Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.01.2020 21:26
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 21:26

Son dakika: Manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı

Son dakika haberine göre Manken Aslı Baş cinayeti ile ilgili görülen davada karar dakikalar önce çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi, ile iki oğlu, Hakan ve Volkan Bayer için beraat kararı verdi. Duruşma savcısı mütaalasında Hakan Bayer için ağırlaştırılmış müeebet diğer iki sanık için beraat talep etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri