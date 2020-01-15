Son dakika: Manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı

Son dakika haberine göre Manken Aslı Baş cinayeti ile ilgili görülen davada karar dakikalar önce çıktı. Muğla Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Bayer ile iki oğlu, Hakan ve Volkan Bayer için beraat kararı verdi. Duruşma savcısı mütaalasında Hakan Bayer için ağırlaştırılmış müeebet diğer iki sanık için beraat talep etmişti.
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