Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.01.2020 21:58
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 22:00

'li Başkanın yeğenleri trafikte terör estirdi! Kurşun yağdırdılar

’li Belediye Başkanı ’in yeğenleri trafikte terör estirdi. ’de makas atarken Ertuğ Ertuğrul kontrolündeki otomobile çarpan magandalar daha sonra kaçmaya çalıştı. İki sürücü arasında çıkan tartışma sonrası ise CHP’li Başkanın yeğenleri silahlarını çıkararak peş peşe ateş etti.

CHP'li Başkanın yeğenleri trafikte terör estirdi!

'li Belediye Başkanı 'in yeğenleri trafikte terör estirdi.

Olay saat 11.30 sıralarında Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre iş adamı Taner Ertuğrul'un oğlu Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

ATEŞ AÇIP KAÇTILAR
Sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. CHP'li Belediye Başkanı Seyfi Geyik'in yeğenleri peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE 14 KURŞUN BULDU
Sürücü Ertuğ Ertuğrul yaralanırken, kardeşi Eyüp Ertuğrul saldırıdan yara almadan kurtuldu, uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Silahlı saldırıda otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada araçta ve yerde 14 boş kovan buldu, aracın camları tuzla buz oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahısları yakalandığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Olayla ilgili olarak aracın içinde bulunan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ezgi A. serbest bırakılırken, Medet A. ile Tolga B. adliyeye sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Başkanın yeğenleri trafikte terör estirdi! Kurşun yağdırdılar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri