CHP'li Tunceli Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik'in yeğenleri trafikte terör estirdi.

Olay saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre iş adamı Taner Ertuğrul'un oğlu Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. CHP'li Belediye Başkanı Seyfi Geyik'in yeğenleri peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE 14 KURŞUN BULDU

Sürücü Ertuğ Ertuğrul yaralanırken, kardeşi Eyüp Ertuğrul saldırıdan yara almadan kurtuldu, uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Silahlı saldırıda otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada araçta ve yerde 14 boş kovan buldu, aracın camları tuzla buz oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahısları yakalandığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayla ilgili olarak aracın içinde bulunan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ezgi A. serbest bırakılırken, Medet A. ile Tolga B. adliyeye sevk edildi.