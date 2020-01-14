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  • 14.01.2020 12:19
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 12:20

Son dakika: Bakan Koca'dan na ilişkin iddialarla ilgili açıklama: Söz konusu değil

Son dakika haberine göre na ilişkin iddialarla ilgili konuşan , "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil" dedi.

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