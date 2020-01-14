Anestezi ilacına ilişkin iddialarla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Koca, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil" dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
Anestezi ilacına ilişkin iddialarla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Koca, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil" dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
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