14 Ocak hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte Meteoroloji 14 Ocak hava durumu raporu...

İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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