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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 07:32

Son dakika: 49 ilde operasyonu! 176 askere yakalama kararı

Son dakika haberine göre İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.

49 ilde FETÖ operasyonu! 176 askere yakalama kararı

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 176 şüpheli askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 49 ilde operasyon başlattı.

Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe Jandarma Komutanı da bulunduğu öğrenildi.

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