Başkan Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu
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