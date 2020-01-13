Başkan Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu

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