ABD Başkan Donald Trump, İran'daki protestolarla ilgili tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. Trump, "İran liderleri protestocuları öldürmeyin dünya izliyor daha da önemlisi ABD izliyor" dedi.Ayrıntılar geliyor...
Trump'tan flaş İran açıklaması!
ABD Başkan Donald Trump, İran’daki protestolarla ilgili tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. Trump, “İran liderleri protestocuları öldürmeyin dünya izliyor daha da önemlisi ABD izliyor” dedi.
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