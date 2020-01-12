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  • Son Güncelleme: 12.01.2020 16:57

Trump'tan flaş açıklaması!

Başkan , ’daki larla ilgili tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. Trump, “İran liderleri protestocuları öldürmeyin dünya izliyor daha da önemlisi ABD izliyor” dedi.

Trump'tan flaş İran açıklaması!

Başkan , 'daki larla ilgili tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. Trump, "İran liderleri protestocuları öldürmeyin dünya izliyor daha da önemlisi ABD izliyor" dedi.

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