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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 19:50

'da çözülme sürüyor! 5 terörist teslim oldu

Son dakika haberine göre Terör örgütü /KCK mensubu 5 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular

Son dakika haberine göre Terör örgütü /KCK mensubu 5 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.

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