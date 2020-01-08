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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 18:57

Son dakika: Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmesi sona erdi. 'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Başkan Erdoğan Vucic ile görüştü

Başkan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

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