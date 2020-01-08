ABD'nin 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürmesinin ardından Suriye sahasında hareketli günler yaşanıyor.

Yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD ordusu, Deyrizor kırsalında yer alan Ömer petrol sahası, Koniko doğal gaz sahası ve Süse çölündeki üs ve askeri noktalarını olası İran saldırılarına karşı, dün akşam saatlerinde çok namlulu roketatarlarla güçlendirdi.

ABD güçleri, Deyrizor'u ikiye ayıran Fırat Nehri'nin doğusunda varlık gösterirken nehrin güney kıyısı ve Deyrizor il merkezi ise İran destekli yabancı terörist gruplarının işgalinde bulunuyor.

AA'nın önceki gün yayımladığı haberinde İran ordusunun, Suriye'deki silahlı unsurlarını sivil yerleşimlerdeki evlere yerleştirerek gizlemeye çalıştığı belirtilmişti.

Buna göre, İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin güney kıyısındaki Abukemal ve Meyadin ilçelerinde toplu bulundukları karargah ve daha küçük ölçekteki askeri noktaların çoğunu boşaltmıştı.

Diğer taraftan ABD askerleri de yeni geçici kontrol noktaları kurup devriyeleri artırarak, güvenlik önlemlerini sıkılaştırmıştı.

ABD ordusu Suriye'nin Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlığını sürdürüyor.

DEYRİZOR İRAN DESTEKLİ GRUPLAR VE YPG/PKK İŞGALİNDE

Esed rejimi, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de Deyrizor'un batısındaki DEAŞ işgaline son vererek kentin bu kısmını ele geçirdi.

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.