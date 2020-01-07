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’ya çatışmak için gitmedik

toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. Sözcü , "Meşru hükümetin daveti üzerine 'dayız, Kimseyle çatışmak üzere orada değiliz" dedi. Süleymani'nin öldürülmesine de değinen Çelik, "'da denklemi doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu" diye konuştu.

Libya’ya çatışmak için gitmedik
AK Parti toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. Sözcü , "Meşru hükümetin daveti üzerine 'dayız, Kimseyle çatışmak üzere orada değiliz" dedi. Süleymani'nin öldürülmesine de değinen Çelik, "'da denklemi doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu" diye konuştu.

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