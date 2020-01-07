Libya’ya çatışmak için gitmedik

AK Parti MYK toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. Sözcü Ömer Çelik, "Meşru hükümetin daveti üzerine Libya'dayız, Kimseyle çatışmak üzere orada değiliz" dedi. Süleymani'nin öldürülmesine de değinen Çelik, "Ortadoğu'da denklemi doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu" diye konuştu.
- Güncel
- 07.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.