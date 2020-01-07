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FETÖ’cüler rüya görüyor

Emniyet, FETÖ içinde rüyalarla ilgili özel bir yapılanma bulunduğunu tespit etti. 'FETÖ sözlüğü' kitabında, bu yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının; 'rüya sorumluları', 'yakaza sorumluları', 'rüyacılar' gibi adlarla anıldıkları belirlendi.

FETÖ’cüler rüya görüyor
Emniyet, FETÖ içinde rüyalarla ilgili özel bir yapılanma bulunduğunu tespit etti. 'FETÖ sözlüğü' kitabında, bu yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının; 'rüya sorumluları', 'yakaza sorumluları', 'rüyacılar' gibi adlarla anıldıkları belirlendi.

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