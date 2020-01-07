FETÖ’cüler rüya görüyor Emniyet, FETÖ içinde rüyalarla ilgili özel bir yapılanma bulunduğunu tespit etti. 'FETÖ sözlüğü' kitabında, bu yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının; 'rüya sorumluları', 'yakaza sorumluları', 'rüyacılar' gibi adlarla anıldıkları belirlendi.

Emniyet, FETÖ içinde rüyalarla ilgili özel bir yapılanma bulunduğunu tespit etti. 'FETÖ sözlüğü' kitabında, bu yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının; 'rüya sorumluları', 'yakaza sorumluları', 'rüyacılar' gibi adlarla anıldıkları belirlendi. TÜM MANŞETLER