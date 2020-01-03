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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 17:17

Trump’tan bir Süleymani tweeti daha!

Başkanı , suikastı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Süleymani'nin binlerce Amerikalıyı öldürdüğünü söyleyerek, Süleymani'den 'da da hem nefret edildiğini hem de korkulduğunu iddia etti. Trump Süleymani'nin yıllar önce öldürülmesi gerektiğini de söyledi.

Trump’tan bir Süleymani tweeti daha!

Başkanı , tatil yaptığı sırada 'ın üst düzey komutanlarına yönelik operasyon talimatı vermiş, bu sabah saatlerinde Bağdat'a füze saldırısı düzenlenmişti.

Saldırının ardından aralarında İran'ın efsane komutanı Kasim Süleymani hayatını kaybetmişti.

Dünyayı sarsan bu saldırının etkisi daha sürerken Trump, İran ile ilgili bir tweet paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, suikastı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Süleymani'nin binlerce Amerikalıyı öldürdüğünü söyleyerek, Süleymani'den İran'da da hem nefret edildiğini hem de korkulduğunu iddia etti. Trump Süleymani'nin yıllar önce öldürülmesi gerektiğini de söyledi.

İRAN HİÇBİR ZAMAN SAVAŞ KAZANAMADI
ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklamayı Twitter'dan yapmıştı

Trump yaptığı paylaşımda, "İran hiçbir savaşı kazanamadı ama hiçbir pazarlığı kaybetmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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