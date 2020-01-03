Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.01.2020 09:57
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 09:57

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'den Katar ve Slovenya ile önemli anlaşma

Türkiye'nin, Katar ile gençlik ve spor alanında ve Slovenya ile kara yolu taşımacılığı alanında yaptığı anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile iki ülke arasında önemli anlaşma!

Aralık 2016'da Trabzon'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanması kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Bu kapsamda, iki ülkenin gençlik ve spor alanında kapsamlı iş birliği yapması öngörülüyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Türkiye ile Slovenya arasında 11 Haziran 2002'de imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması kapsamında düzenlenen "Türk-Sloven Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı" protokolü onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, iki ülke istatistiki bilgi teatisi ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı alanlarında iş birliği yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriResmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'den Katar ve Slovenya ile önemli anlaşma
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri