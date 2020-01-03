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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 09:39

ve Emniyet'ten ortak : O teröristler Türkiye'ye getirildi!

haberi... Irak/Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
Van'da, Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün sınır ötesi uyla yakalayarak Tükiye'ye getirdiği PKK'lı teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Teröristlerden Gülbahar M., ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf etti.

TUTUKLANDILAR
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ortak operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.'yı yakalayarak, Türkiye'ye getirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Gülbahar M.'nin verdiği ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi.

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