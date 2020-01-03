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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 18:49

önündeki oturma eyleminden etkilenip kampından kaçtı

'da, dağa kaçırılan çocukları için il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenip, terör örgütü 'nın Irak'taki kamplarından kaçan S.B. (16) isimli erkek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri süren S.B., Batman'da ailesiyle buluşturuldu.

Annelerin eyleminden etkilenip PKK'dan kaçtı

'da, dağa kaçırılan çocukları için il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenip, terör örgütü 'nın Irak'taki kamplarından kaçan S.B. (16) isimli erkek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri süren S.B., Batman'da ailesiyle buluşturuldu.

Batman'da 2016'da 12 yaşındayken önce Mardin'in ilçesine, ardından Irak'a götürülen S.B., Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçtı. Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan S.B., 'ın Silopi ilçesinden alınarak memleketi Batman'a götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturulan S.B.'nin işlemleri sürürken, Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip pişman olduğunu ve kaçtığını söylediği belirtildi.

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