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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 23:02

Son dakika: Gönen'de ! 2 Ocak AFAD listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'in Gönen ilçesinde saat 22.35'te 3.1 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

O ilimizde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.35'te 'in Gönen ilçesinde büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.02 22:35:47 40.0148 27.7752 7.3 -.- 3.1 -.- KALBURCU-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2020.01.02 18:24:14 38.9423 26.6742 10.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.01.02 18:20:26 37.8125 29.5678 11.7 -.- 1.8 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.01.02 17:03:48 36.4680 28.6700 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.02 16:06:35 40.6948 27.1453 5.0 -.- 1.8 -.- CENGELLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.01.02 15:28:53 36.5312 28.8805 15.5 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.01.02 14:18:40 40.8352 28.3542 9.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.01.02 13:50:18 39.6055 25.9837 4.6 -.- 3.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.01.02 13:03:22 39.3672 29.3403 0.0 -.- 1.2 -.- KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2020.01.02 12:06:02 38.2392 41.0025 3.0 -.- 1.9 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2020.01.02 12:05:44 36.9020 29.2675 3.8 -.- 1.7 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2020.01.02 12:00:17 37.2000 28.1423 0.0 -.- 2.0 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2020.01.02 11:56:57 38.7865 43.6533 12.0 -.- 2.4 -.- KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel

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