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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 22:36

Başkan , "" oyununu izledi

Başkan Recep Tayyip , Ankara Devlet sunca sahnelenen "" oyununu izledi. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Erdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyunun yazarı İskender Pala, oyuncuları tebrik etti.

Erdoğan Leyla ile Mecnun tiyatro oyununu izledi

Recep Tayyip , Ankara Devlet sunca sahnelenen "" oyununu izledi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununun temsiline katıldı.

Oyunun sonunda sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyunun yazarı İskender Pala, oyuncuları tebrik etti.

Başkan Erdoğan'ın eşi ile katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da oyunu izledi.

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