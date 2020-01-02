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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 07:11

'den 3 il için son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile 17 il için yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, 3 ilde kuvvetli yağış görüleceğini bildirdi. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasol olacak? İşte raporu...

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 3 il içi kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 3 Ocak hava durumu uyarıları...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Mersin'in doğusu ile Adana ve Hatay kıyılarında beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI;

Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İl il hava durumu için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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