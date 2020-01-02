Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 3 il içi kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 3 Ocak hava durumu uyarıları...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Mersin'in doğusu ile Adana ve Hatay kıyılarında beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI;

Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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