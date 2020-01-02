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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 08:31

Barosu'nu harekete geçiren erotik poz!

da bir kadına ait, kolunda yazılı yle çekilmiş erotik pozlar yayınlandı. Cübbenin kolunda Adana yazması Adana Barosu’nu harekete geçirdi. Baro ‘mesleğin onuruna saldırı’ şikâyetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve ekşisözlük’teki başlığa erişim engellendi.

Adana Barosu'nu harekete geçiren erotik poz!

Barosu Başkanı Veli Küçük şunları söyledi:

"Avukatlık mesleği yurttaşın adalete erişiminin çıkış noktası. Bu yaşanan meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış. Böyle pozlar için doktor kıyafeti giyen de, polis kıyafeti giyen de var diyorlar. Orada cüppe var, kolunda da Adana yazıyor. Kolunda Adana yazınca da Adana'da rahatsızlık oluşturdu.

Filmde veya sanatsal faaliyette olsa kimse çok rahatsız olmaz. Ama da kullanılınca meslektaşlarımızı rahatsız etti. Adanalılar da rahatsız oldu. Şehir dışından arayanlar oldu. Diğer barolardan arayanlar oldu. Kim olduğunu da tespit ettik. Bu kişi avukat değil, avukatın katibiymiş. Avukat arkadaş işine son verdi." (Hürriyet)

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