Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 2 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklık yağmur yer yer karla karışık yağmurlu hava hakim olacak. Akşam saatlerinde rüzgarlı hava görülecek. Bugün hava sıcaklığı en fazla 7 en düşük 5 derece olacak.

İSTANBUL'DA KISA SÜRELİ KAR VE DOLU YAĞIŞI

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da dün akşam 21.00 sularında başlayan kar yağışı Beykoz Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti.

Beykoz'un yanı sıra Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde de kısa süreli kar yağışı gerçekleşti.

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu'nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü.