Yeni yıla girmeye saatler kala vatan nöbetine devam eden askerler, Türkiye sınırından 2 km içeride bulunan Zap vadisinden Türkiye'ye doğru sızmaya çalışan teröristleri termal kamera ile izleyerek bölge de kuş uçurtmuyor.Üs bölgesinde gözetlemede görev yapan Sözleşmeli er Abdulsamet Bozdağ,dedi.Sözleşmeli er Mehmet yük ise;ifadesinde bulundu.Kaçakçılık faaliyetlerinde de önemli noktalardan birisi olan Zap vadisi coğrafi olarak da zor koşulların yaşandığı bir bölge olduğu biliniyor. Üs KomutanıTeğmen Mevlüt Kılıç;dedi.Kılıç Sözlerine ek olarak;dedi.