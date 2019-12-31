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  • Son Güncelleme: 31.12.2019 10:46

nda flaş gelişme! Tarih belli oldu!

2017 yılında ’de bulunan eğlence mekanı ’yı kana bulayan terör saldırısı nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi ise yaralanmıştı. Davanın bir numaralı şüphelisi olarak gösterilen Abdulkadir Masharipov’un da aralarında bulunduğu 58 sanığın yargılandığı davada savcının, 27 Ocak 2020'de esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

2 BİN KİŞİLİK ÖZEL EKİP OLUŞTURULMUŞTU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı şüphelisi olarak gösterilen Abdulkadir Masharipov'u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip oluşturdu ve Masharipov, Esenyurt'ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalandı. Savcının tutuklama talebiyle İstanbul Adalet Sarayı'ndaki nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Masharipov, suçlamaları kabul etmiş, kendisini öldürmeyi düşündüğünü dile getirmişti.

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