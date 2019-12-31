2 BİN KİŞİLİK ÖZEL EKİP OLUŞTURULMUŞTU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı şüphelisi olarak gösterilen Abdulkadir Masharipov'u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip oluşturdu ve Masharipov, Esenyurt'ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalandı. Savcının tutuklama talebiyle İstanbul Adalet Sarayı'ndaki nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Masharipov, suçlamaları kabul etmiş, kendisini öldürmeyi düşündüğünü dile getirmişti.