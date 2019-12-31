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  • 31.12.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 10:27

'dan flaş karar! te hızlı yargı!

in giderek arttığı bugünlerde Hakim ve Savcılar Kurulu flaş bir karara imza attı. Buna göre, kadına yönelik şiddet olaylarında koruyucu ve önleyici tedbirler, belirlenen ihtisas mahkemelerince alınacak. Böylece, koruyucu ve önleyici tedbirlerin daha hızlı alınması amaçlanıyor.

HSK'dan flaş karar! Kadına şiddette hızlı yargı!

1. Dairesi'nin, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında önleyici ve koruyucu tedbir işlerine bakmakla görevli ihtisas mahkemelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemelerinin görev alanındaki davalara, işlere, önleyici ve koruyucu tedbirlere asliye hukuk mahkemeleri bakacak. Bir asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerde bu mahkeme, iki veya daha fazla asliye hukuk mahkemesinin hizmet verdiği bölgelerde ise 2 numaralı asliye hukuk mahkemesi görevli olacak. Bir aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki önleyici ve koruyucu tedbir işlerine bu mahkeme bakacak.

Yeni uygulama 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak. Bu yöntemle, vakalarındaki tedbir kararlarının daha hızlı alınması amaçlanıyor. Aile mahkemesinde açılan davayla birlikte veya dava açıldıktan sonra önleyici ve koruyucu tedbir talebine davaya bakan mahkeme karar verecek.

Abdulhamit Gül, 2 Aralık'ta düzenlenen "Aile Hukuku Çalıştayı"nda birden fazla aile mahkemesi bulunan yerlerde bir aile mahkemesinin tedbir mahkemesi olarak belirleneceğini, bu konuda HSK'nın çalışma yaptığını açıklamıştı.

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