Milli Piyango 8 milyon TL kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de başladı. 8 milyon TL ikramiye çekilişi ise 20.00'de başladı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuları bekliyor. Peki, Milli Piyango 8 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO 8 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

8 Milyon TL çıkan numara 9976216 olarak açıklandı.