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  • 01.01.2020 09:46
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 09:46

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama tam liste - Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango hızlı bilet sorgulama işlemleri takvim.com.tr'den kolaylıkla yapılabiliyor. yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Yeni yıla girmenin mutluluğunı yaşayan vatandaşlar, aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, 80 milyon tutarındaki büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti ve büyük ikramiye 4 kişiye çıktı. Talihlinin biletlerini İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'dan satın aldığı bilgisi geldi. İşte 2020 Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango hızlı bilet sorgulama

Milli Piyango 2020 çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaş büyük umutlarla Milli Piyango biletlerini aldı ve sonuçları bekledi. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi saat 21.00'de tamamlandı. Böylelikle, 80 milyon, 8 milyon, 1 milyon ve diğer alt ikramiyeleri kazananlar belli oldu. Peki, Milli Piyango'da şanslı numaralar neler? İşte 2020 Milli Pİyango bilet sorgulama ekranı...

80 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI

80 Milyon TL çıkan numaralar: 1358490

MİLLİ PİYANGO HIZLI BİLET SORGULAMA

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste yayınlandığında aşağıdaki ekrandan hızlı sorgulama yapabilirsiniz.

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