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  • 31.12.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 16:21

'nden ihtiyaç sahibi vatandaşların içme suyuna yüzde 50 !

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların içme suyuna yüzde 50 yaptığını açıkladı. Uygulamanın 1 Ocak 2020 yani yarından itibaren hayata geçeceği belirtildi.

Diyarbakır Belediyesi'nden suya yüzde 50 indirim!

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 27 Kasım 2019 tarih ve 340 sayılı kararı ile uygulanacak olan yeni su tarifesine göre fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyuna yüzde 50 yapıldı.

Alınan bu karar ile sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen eşi vefat eden kadınlar, 2828 sayılı kanunda belirlenen öksüz ve yetimler, 2022 sayılı kanuna göre 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlar ile engelli ve muhtaç vatandaşlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyunu yüzde 50 daha ucuza kullanacakları belirtildi.

YÜZDE 50 İNDİRİM
İhtiyaç sahiplerinin yanı sıra indirimden muhtaç asker ailesi, muhtaç asker çocuğu, şehit yakınları, gazi ve milli sporcular, taziye evleri de suyu li kullanacağı ve yaklaşık 80 bin vatandaşın bu durumdan faydalanacağı kaydedildi.

"KAYYUMA TEPKİ GÖSTEREN İMAMOĞLU ÖRNEK ALSIN"
Diyarbakır'a kayyum atanmasından rahatsız olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların su tarifelerine yüzde 80 zam yapmış, konuyu ise "İndirim üzerinden zam yaptık" diyerek savunmuşlardı.

Diyarbakır'daki su indirimini duyan sosyal medya kullanıcıları ise Ekrem İmamoğlu'nun terör nedeniyle bile olsa kayyum atanmasına tepki gösterdiğini hatırlatarak, "İmamoğlu örnek alsın" ifadelerini kullandı.

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