Süleymaniye Camisi'nde hatalı restorasyon!

Tarihi Yarımada'da bulunan Mimar Sinan'ın 461 yıllık eseri Süleymaniye Camii'nde yıllar içinde defalarca restorasyon yapıldı. Bir restoratör ise camideki yazıları incelemeye aldı. Kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan Sad Suresi'nin 50'nci ve 49'uncu ayetlerinin ters konulduğunu ortaya çıkardı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
'ALTI AY GEREKİYOR'
Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Cami ibadete açıldı. Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık 6 aya yakın bir süre gerekiyor. Camii ibadete açık olduğu için bu sefer o kapıyı söktüğümüz yeri bir şeyle kapatmamız lazım. Ahşap ya da çelik bir saçla kapatırsak o da çirkin bir görüntü olacak. Kolay verilecek bir karar değil.
Kapının üst iki tablasında Sad Suresi'nin 49'uncu ve 50'nci ayetleri yer alıyor. 50'nci ayetin solda, 49'uncu ayetin ise sağda olması gerekiyor.
TÜH BE!
Batman'daki Çayüstü Köyü'nde bulunan 'Abuzer Gaffari Türbesi'nin Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağı açıklandı. Bunun üzerine taşınması için çalışma başlatıldı. Ancak iki gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmaması şaşkınlık yarattı. Muhtar Mesut Ekinci, "Köylüler bu duruma inanmak istemiyor" ifadesini kullandı...
'ALTI AY GEREKİYOR'
Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Cami ibadete açıldı. Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık 6 aya yakın bir süre gerekiyor. Camii ibadete açık olduğu için bu sefer o kapıyı söktüğümüz yeri bir şeyle kapatmamız lazım. Ahşap ya da çelik bir saçla kapatırsak o da çirkin bir görüntü olacak. Kolay verilecek bir karar değil.
Kapının üst iki tablasında Sad Suresi'nin 49'uncu ve 50'nci ayetleri yer alıyor. 50'nci ayetin solda, 49'uncu ayetin ise sağda olması gerekiyor.
TÜH BE!
Batman'daki Çayüstü Köyü'nde bulunan 'Abuzer Gaffari Türbesi'nin Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağı açıklandı. Bunun üzerine taşınması için çalışma başlatıldı. Ancak iki gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmaması şaşkınlık yarattı. Muhtar Mesut Ekinci, "Köylüler bu duruma inanmak istemiyor" ifadesini kullandı...
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