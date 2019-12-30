Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.12.2019 00:19
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 00:21

Okula dönen Suriyeli çocuklardan 'ye teşekkür

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede yaşam normale dönmeye başladı. Bu kapsamda , güvenli bir şekilde okula gitmenin mutluluğunu yaşayan çocukların videosunu paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'yla sadece bölgedeki teröristleri değil aynı zaman da yerel halkın da özgürce yaşayabilmesi için var gücüyle çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra bölgedeki vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilk olarak okul ve hastaneler tadilattan geçirildi.

Güven ve huzur ortamı oluşturulan bölgede çocuklar da gönül rahatlığıyla eğitimlerine devam edebiliyor.

Bu kapsamda , okula dönmenin sevincini yaşayan Suriyeli çocukların mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriOkula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri