Karabük'te FETÖ sanığına hapis cezası

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Engin Ç. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı ''silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
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