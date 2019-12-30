Mekiye Kaya annesinin oturma eylemi sayesinde sıcak yuvasına kavuştu

5 yıl önce dağa kaçırılan Mekiye Kaya (19), kabusu anlattı. Annesini HDP binası önünde ağlarken görünce örgütten kurtulup güvenlik güçlerine sığınan Kaya, liseye başladığı ilk günlerde 2 PKK'lı öğrencinin propaganda yaptığını söyledi:katılmam için baskı uyguladılar. Defter ve kitaplarım okulda bıraktırıp HDP il binasına götürüldüm. 'Mizgin' kod adlı, 40-45 yaşlarında bir kadın, beni binaya çağırdığı iki erkek ve bir kadına teslim etti. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki nehirden botla Suriye'ye geçtik. Sonra Derik kampına götürdüler. Öldürülme korkusu yüzünden bugüne kadar kaçamadım.5 yıl sonra sıcak yuvasına geri dönen Mekiye Kaya, PKK'nın elindeki gençlere seslendi: Cesaret gösterip kaçın...