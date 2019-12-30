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Mekiye Kaya annesinin oturma eylemi sayesinde sıcak yuvasına kavuştu

Kanlı terör örgütü PKK, Mekiye’ye kitap ve kalemlerini okulda bıraktırıp eline silah vermek istedi. 5 yıl sonra sıcak yuvasına geri dönen Mekiye Kaya, PKK'nın elindeki gençlere seslendi: Cesaret gösterip kaçın...

Kalem yerine silah
Diyarbakır'da 5 yıl önce dağa kaçırılan Mekiye Kaya (19), kabusu anlattı. Annesini HDP binası önünde ağlarken görünce örgütten kurtulup güvenlik güçlerine sığınan Kaya, liseye başladığı ilk günlerde 2 PKK'lı öğrencinin propaganda yaptığını söyledi:
Örgüte katılmam için baskı uyguladılar. Defter ve kitaplarım okulda bıraktırıp HDP il binasına götürüldüm. 'Mizgin' kod adlı, 40-45 yaşlarında bir kadın, beni binaya çağırdığı iki erkek ve bir kadına teslim etti. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki nehirden botla Suriye'ye geçtik. Sonra Derik kampına götürdüler. Öldürülme korkusu yüzünden bugüne kadar kaçamadım.




5 yıl sonra sıcak yuvasına geri dönen Mekiye Kaya, PKK'nın elindeki gençlere seslendi: Cesaret gösterip kaçın...

HÜSEYİN KAÇAR

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