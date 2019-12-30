Hulusi Akar: Mutabakata saygılıyız...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi mutabakatı kapsamında TSK'ya ait 12 gözlem noktasının oluşturulduğunu belirtti. "Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz" dedi.
- Güncel
- 30.12.2019
- Gazete
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