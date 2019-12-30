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Hayır ittifakı! -İP-

Türkiye’nin yararına olan birçok projede ‘hayır’ bloğu oluşturan üç parti, konusunda da yan yana geldi. Millet ittifakı ortakları ve ile son yerel seçimlerde CHP'li adaylara destek vererek ittifaka dışarıdan dahil olan bir kez daha 'hayır bloğu' oluşturacak.

Hayır ittifakı
Millet ittifakı ortakları ve ile son yerel seçimlerde CHP'li adaylara destek vererek ittifaka dışarıdan dahil olan bir kez daha 'hayır bloğu' oluşturacak. Bu üç parti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki çıkarlarını göz ardı ederek 'ya asker gönderme tezkeresine TBMM'de 'hayır' oyu verecekler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de olduğu gibi bir kez daha 'ne işimiz var' diyerek Libya için partisinin tavrını ortaya koydu. Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İyi Parti'nin sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu "Libya'daki savaşın tarafı olmak kaygımız nedeniyle asker göndermeye onay vermiyoruz" açıklamasını yaptı. CHP, İyi Parti ve HDP, Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yine de tezkereyle ilgili muhalefeti bilgilendirmesi bekleniyor.




SAVAŞ GEMİLERİMİZ AKDENİZ'DE
Türkıye ve Libya'nın yaptığı anlaşma sonucunda bölge iyice hareketlendi. TSK Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA adlı savaş gemilerimizin, Oruç Reis'in anılması maksadıyla 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Limanı'nda olması planlandı.

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