Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği Başkan Erdoğan, yeni yıla hızlı başlayacak. Ocak’ta Putin ve Merkel’i ağırlayacak. Afrika açılımı yapacak. Başkan Erdoğan, Libya'daki sürecin hızlanması nedeniyle kurmaylarına 'Cezayir ve Tunus ile teması artıralım' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı boyunca sürdüğü yoğun diplomasi trafiği yeni yılda da hız kesmeden devam edecek. Erdoğan, ocak ayında iki önemli ismi ağırlayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta Türk Akım'ın açılışı için Türkiye'ye gelecek. Ay sonunda, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan'ın 'Afrika açılımı' kapsamında ocak sonunda Fas, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etmesi de bekleniyor. Şubat ayında ise Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Pakistan'a, ardından da Endonezya'ya gidecek.



CEZAYİR ATILIMI

Başkan Erdoğan, Libya'daki sürecin hızlanması nedeniyle kurmaylarına 'Cezayir ve Tunus ile teması artıralım' dedi.