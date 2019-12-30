Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.12.2019 22:44
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 22:44

Başkan Erdoğan '' oylamasına katıldı... İşte seçtiği kareler...

Başkan , "" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı. Haber kategorisinde "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşam kategorisinde "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflara oy verdi.

Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Başkan , nın (AA) düzenlediği "" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar


Huzur Yaylası


Millilerden asker selamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı... İşte seçtiği kareler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri