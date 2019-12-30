Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.



Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar



Huzur Yaylası



Millilerden asker selamı