Şiddete karşı işbirliği Başkan Erdoğan, Demet Akalın ile Hande Yener'i kabul etti. Ünlü sanatçılar, çocuklara karşı cinsel istismar ile kadına şiddet konusunda yürütülecek sosyal sorumluluk projesi hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

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