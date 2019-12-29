Şiddete karşı işbirliği

Başkan Erdoğan, Demet Akalın ile Hande Yener'i kabul etti. Ünlü sanatçılar, çocuklara karşı cinsel istismar ile kadına şiddet konusunda yürütülecek sosyal sorumluluk projesi hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.
Başkan Erdoğan, Demet Akalın ile Hande Yener'i kabul etti. Ünlü sanatçılar, çocuklara karşı cinsel istismar ile kadına şiddet konusunda yürütülecek sosyal sorumluluk projesi hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.
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