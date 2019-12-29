Kanlı saldırı: 76 ölü

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başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 76 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölen iki Türk'ten birinin Denizli'nin Sarayköy ilçesi Trafo Mahallesi'nden 48 yaşındaki Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi.babası Hulusi Kaplan, "Patlama sabah işe giderken olmuş. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. Mustafa Yalman'ın ise patlamadan beş dakika önce olay yerinden ayrılarak hayatta kaldığı öğrenildi.Mustafa Yalman