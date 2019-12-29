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Kanlı saldırı: 76 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 76 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölen iki Türk'ten birinin Denizli'nin Sarayköy ilçesi Trafo Mahallesi'nden 48 yaşındaki Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi.

Kanlı saldırı: 76 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 76 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölen iki Türk'ten birinin Denizli'nin Sarayköy ilçesi Trafo Mahallesi'nden 48 yaşındaki Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi.



Mehmet Kaplan

Kaplan'ın babası Hulusi Kaplan, "Patlama sabah işe giderken olmuş. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. Mustafa Yalman'ın ise patlamadan beş dakika önce olay yerinden ayrılarak hayatta kaldığı öğrenildi.


Mustafa Yalman

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