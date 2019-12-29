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  • 29.12.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 10:43

'da aracında 501 bulunan tutuklandı

'da aracında 501 kaçak cep u ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen lardan Ş.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aracında 501 telefon bulunan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir ciple cep u kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Polis ekipleri, aracı Tarsus--Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park alanındaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, arka koltuğun altında gizli bölmede gümrük kaçağı 501 cep telefonu buldu.

Bunun üzerine sürücü Ş.E. ve yolcu konumundaki A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen lardan Ş.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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