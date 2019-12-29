EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 EKPSS tercihleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Tercih işlemlerinin ardından sonuçları heyecanla bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Aralık ayı içerisinde kura ile atamaların olacağını bildirmişti. Tercihlerin ardından kura çekimi iöin araştırmalar sürüyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

2019 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar