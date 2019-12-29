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  • 29.12.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 16:50

'da 4 kişilik bir aile den zehirlendi!

'da aynı aileden 4 kişi evlerinde den zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da 4 kişilik bir aile kimyasal maddeden zehirlendi!

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Musa Karakuş, eşi Derya ile çocukları Hüseyin ve Meryem Aleyna Karakuş'un yoluyla zehirlendiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte AFAD ve 112 ekipleri de sevk edildi.

AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibi, koruyucu kıyafetle evde incelemede bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede alüminyum fosfit dışında herhangi bir maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

Haşereyle mücadelede kullanılan alüminyum fosfit içerikli kimyasalın solunumu nedeniyle zehirlendiklerinden şüphelenilen aile bireyleri ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı nesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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