Mağdurlara biner lira AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını açıkladı. Çelik, "Adana'mız 1960 yılından beri görülmemiş sel ve afetle karşı karşıya kaldı. Burada ciddi miktarda hasar ve zarar söz konusu. En büyük tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını açıkladı. Çelik, "Adana'mız 1960 yılından beri görülmemiş sel ve afetle karşı karşıya kaldı. Burada ciddi miktarda hasar ve zarar söz konusu. En büyük tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır" dedi. TÜM MANŞETLER