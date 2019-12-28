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Mağdurlara biner lira

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını açıkladı. Çelik, "Adana'mız 1960 yılından beri görülmemiş sel ve afetle karşı karşıya kaldı. Burada ciddi miktarda hasar ve zarar söz konusu. En büyük tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır" dedi.

Mağdurlara biner lira
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını açıkladı. Çelik, "Adana'mız 1960 yılından beri görülmemiş sel ve afetle karşı karşıya kaldı. Burada ciddi miktarda hasar ve zarar söz konusu. En büyük tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır" dedi.

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