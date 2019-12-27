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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 16:43

in CEO'su açıkladı! Yerli otomobilin ismi ne olacak?

Türkiye’nin ilk inin fiyatı, modelleri ve ismi günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Peki Türkiye'nin yerli otomobilinin ismi ne olacak? Milyonların beklediği sorunun cevabıyla ilgili önemli bir açıklama az önce geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu () Ceo'su Gebze'deki lansmanda yerli otomobilinin adının akıbetini açıkladı.

Başkan 'ın da tanıtım lansmanına katıldığı hakkında önemli detaylar geldi. Bunlardan biri de yerli otomobilin ismi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu () Ceo'su lansmanda yaptığı konuşmada yerli otomobilin ismiyle ilgili "Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 KM'lik menzile sahip." dedi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobilin kendi segmentinde en uzun aks mesafesi olan otomobil olduğunu söyledi.

YERLİ OTOMOBİL KAÇ BEYGİR?

Öte yandan yerli otomobilin 2 çekerinin 200 beygir, 4 çekerinin ise 400 beygir olduğunu söyledi. Bununla birlikte yerli otomobilin 5 modeli bulunuyor.

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