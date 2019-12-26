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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 18:24

Terör örgütü /C üyesi sanık hapis cezasına çarptırıldı

'de, terör örgütü /C üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

DHKP/C üyesiydi! Cezası belli oldu

'de, terör örgütü /C üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Yaprak Yılmaz ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Yılmaz, "Ben sadece demokratik yürüyüşler ve eylemler yaptım. Silahlı terör örgütüyle hiçbir alakam yoktur." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.


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