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  • 27.12.2019 07:15
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 07:31

'e muafiyeti 'de

'in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının 'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde muafiyeti sağlanmasına ilişkin kararı 'de yayımlandı.

Bir ülkeye daha vize muafiyeti!

imzasıyla yayımlanan karara göre, 'in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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