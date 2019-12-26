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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 07:47

'de operasyonu!

'de, terör örgütü 'a yönelik operasyonda 'ın Anbar kentinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir'de DEAŞ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, 'ın Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde 10'u kent merkezi biri de 'da olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

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