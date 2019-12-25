Libya'da haber çekimi için bulunan HaberTürk çalışanı Mehmet Akif Ersoy ve kameramanı Hasan Dönmez terörist Hafter'in saldırısına uğradı. Seyir halindeki araca önce havan topu ile saldıran teröristler daha sonrasında araca otomatik silahlarla saldırdı.







Gazetecilere saldırı anından bir kare...



Türk gazetecilerin saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.