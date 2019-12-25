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  • 25.12.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 15:57

Son dakika: 'da lere saldırı!

Son dakika haberi: Terörist Hafter’e ait militanlar bölgede haber çekimi için bulunan lere ateş açtı. Seyir halindeki araca önce ile saldıran militanlar daha sonrasında araca otomatik silahlarla ateş açmaya başladı.

'da haber çekimi için bulunan HaberTürk çalışanı ve kameramanı Hasan Dönmez terörist Hafter'in saldırısına uğradı. Seyir halindeki araca önce ile saldıran teröristler daha sonrasında araca otomatik silahlarla saldırdı.



Gazetecilere saldırı anından bir kare...

lerin saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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