Caddebostan sahilinde şaşırtan görüntü! Her yer kıpkırmızı oldu!

Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos nedeniyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı. Kızıla bürünen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.
Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos nedeniyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı. Kızıla bürünen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.
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