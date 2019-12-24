Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (SUDKOM) koordinesinde Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı.
Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet katıldı.
Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubenin sivillerin hayatını kolaylaştıracağını belirterek, "Tel Abyad'daki çalışanlarımız ücretlerini PTT şubelerinden alacak. Şubede havale ve ödeme işlemleri yapılabilecek." dedi.
PTT şubesinde, hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale ve kargo gönderimi işlemleri yapılabilecek.
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