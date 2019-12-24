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  • 24.12.2019 22:50
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 22:50

'da Mobil şubesi açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan 'da Mobil şubesi hizmete girdi. Daha önce Suriye'nin kuzeyindeki , Bab, Çobanbey, Azez ve Afrin bölgelerinde de PTT şubeleri açılmıştı.

Tel Abyad'da hizmete başladı!

Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (SUDKOM) koordinesinde Akçakale ilçesinin karşısında yer alan 'da Mobil şubesi açıldı.

Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet katıldı.



Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubenin sivillerin hayatını kolaylaştıracağını belirterek, "Tel Abyad'daki çalışanlarımız ücretlerini PTT şubelerinden alacak. Şubede havale ve ödeme işlemleri yapılabilecek." dedi.

PTT şubesinde, hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale ve kargo gönderimi işlemleri yapılabilecek.


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